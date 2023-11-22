В Саратовской области многодетным будут компенсировать все расходы на детсад

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин выступил в региональном парламенте с инициативой возвращать многодетным семьям 100% родительской платы за детские сады. Текст законопроекта (.pdf) предоставили «Ъ-Средняя Волга» в пресс-службе облдумы.

Существующий сегодня на федеральном уровне порядок компенсации родительской платы подразумевает возвращение родителю одного ребенка 20% от суммы оплаты. За второго ребенка, отведенного в садик, компенсируют 50%, а за третьего и последующих — по 70%.

В финансово-экономическом обосновании законопроекта говорится, что, по информации районных и городских администраций, в регионе посещают более тысячи государственных и муниципальных организаций дошкольного образования чуть свыше 15 тыс. детей из многодетных семей. 1,1 тыс. детей из них у своих родителей первые, 3,7 тыс.— вторые, а 10,1 тыс.— третьи и последующие.

Теперь вне зависимости от количества посещающих садик детей многодетные родители будут получать 100% компенсации родительской платы. Ориентировочно в 2024 году на указанные цели выделят из регионального бюджета больше 300 млн руб.

Ранее юрист и многодетный отец Дамир Ахмедшин высказал «Ъ» предположение о том, что в части дошкольных заведений региона из-за принятия закона могут возникнуть ситуации, когда на родителей одного или двоих детей будут возлагать обязанности по оплате питания ребят из многодетных семей. Такая вероятность объясняется тем, что, по словам собеседника, до некоторых муниципальных и государственных образовательных учреждений региона не доводятся в полном объеме средства на обеспечение питания детей — в таких случаях воспитатели просят помощи у родителей.

Дарья Васенина, Саратов