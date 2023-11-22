В Белгородской области с 1 января 2024 года подорожает проезд в электричках

С 1 января 2024 года вырастет стоимость проезда в пригородных поездах Белгородской области: с 21,7 до 24 руб. за каждые 10 км. Об этом сообщили в министерстве транспорта региона.

Уточняется, что новый тариф был установлен приказом регионального управления по государственному регулированию цен и тарифов на основе заявления пригородной пассажирской компании «Черноземье» и протокола заседания коллегии управления.

По собственным данным, АО «ППК "Черноземье"» является дочерней компанией ОАО «РЖД». Было зарегистрировано в декабре 2010 года. В апреле 2011-го получило лицензию на осуществление перевозок пассажиров и багажа, 1 июля приступило к работе в Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской и Пензенской областях, 22 июля ему была выдана лицензия «с расширенным полигоном обслуживания» в пределах Юго-Восточной, Московской и Куйбышевской железных дорог. На сегодня ППК ежедневно обслуживает более 26 тыс. пассажиров, для этого задействуют более 160 поездов. По данным Rusprofile.ru, гендиректором АО «ППК "Черноземье"» является Виталий Шульгин. Уставный капитал составляет 100 тыс. руб. Выручка компании в 2022 году по сравнению с 2021-м выросла на 12%: с 637 млн до 713 млн руб., чистая прибыль — в шесть раз, со 130 тыс. до 777 тыс. руб.

В январе-октябре 2023 года по ЮВЖД, которая в частности управляет железными дорогами в Белгородской области, было перевезено 10,3 млн пассажиров. 6,3 млн человек совершили поездки в пригородных поездах (+0,1% к прошлому году, 6,29 млн), 4 млн человек — в поездах дальнего следования (+11,4%, 3,54 млн).

Алина Морозова

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