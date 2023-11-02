ЮВЖД увеличила пассажирские перевозки в январе–октябре на 4,2%

В январе-октябре 2023 года по Юго-Восточной железной дороге (ЮВЖД, филиал РЖД; управляет железными дорогами в Воронежской, Белгородской, Волгоградской, Ростовской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Липецкой, Саратовской, Пензенской областях) было перевезено 10,3 млн пассажиров, что на 4,2% больше, чем в январе–октябре 2022-го (9,86 млн). Об этом сообщили в ЮВЖД.

6,3 млн человек совершили поездки в пригородных поездах (+0,1% к прошлому году, 6,29 млн), 4 млн человек — в поездах дальнего следования (+11,4%, 3,54 млн).

В октябре по ЮВЖД был перевезен 1 млн пассажиров (+2,7%, 0,97 млн): 649 тыс. человек в пригородном следовании, 370 тыс. человек — в дальнем.

В январе-сентябре пассажирские перевозки на ЮВЖД выросли на 4,4%.

Алина Морозова

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