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Под Воронежем высадили 8 млн сеянцев деревьев

8 млн сеянцев сосны, дуба, березы и других лесных пород было высажено на территории Давыдовского, Донского и Пригородного лесничеств в Воронежской области. Об этом сообщили в правительстве региона. Акция прошла в рамках проекта «Сохранения лесов». Деревья посадили на площади 2 тыс. га.

Акция «Сохраним лес» проводится в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». Его основная цель — воспитание бережного отношения к лесу, повышение интереса к профессии лесовода, привлечение внимания общества к проблемам сохранения, восстановления и приумножения лесных богатств.

С 2019 по 2022 год в Воронежской области было посажено более 2,3 млн деревьев на территориях общей площадью 575 га. В этом году планируется высадить около 1 млн сеянцев.

Ранее на территории Пригородного лесничества высадили 15 тыс. сеянцев сосны.

Егор Якимов

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