Под Воронежем высадили 15 тысяч сеянцев сосны

15 тыс. сеянцев сосны крымской высадили территории Пригородного лесничества под Воронежем площадью 3,5 га. Это произошло в рамках акции «Сохраним лес», сообщили в облправительстве. В ней приняли участие более 300 человек.

Акция «Сохраним лес» проводится в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». Его основная цель — воспитание бережного отношения к лесу, повышение интереса к профессии лесовода, привлечение внимания общества к проблемам сохранения, восстановления и приумножения лесных богатств.

С 2019 по 2022 год в Воронежской области было посажено более 2,3 млн деревьев на территориях общей площадью 575 га. В этом году планируется высадить около 1 млн сеянцев.

О гибели в Орловской области 30-метрового дуба, который почти 200 лет назад посадил Иван Тургенев, читайте в публикации «Ъ».

Алина Морозова

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