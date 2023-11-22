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«Россети Тюмень» направили более 460 млн рублей на реализацию инвестпроекта в Югре

«Россети Тюмень» реконструировали участок высоковольтной линии «Таврическая – КНС-5» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Модернизация ЛЭП позволила обеспечить выдачу 4 МВт дополнительной мощности для развития Повховского нефтяного месторождения, разработку которого ведет «ЛУКОЙЛ». Стоимость инвестпроекта превысила 460 млн рублей.

В рамках договора техприсоединения «Россети Тюмень» увеличили пропускную способность воздушной линии «Таврическая – КНС-5». Энергетики смонтировали порядка 75 км провода большего сечения и установили 66 новых металлических опор высотой от 20 до 40 метров. Ограничители перенапряжения и более 12 км грозотроса обеспечат надежную защиту ЛЭП от грозовых явлений. А для сохранения популяции пернатых и снижения риска отключений, связанного с жизнедеятельностью птиц, специалисты смонтировали свыше 800 птицезащитных устройств.

Реконструированная часть ЛЭП проходит по лесной и болотистой местности. Для выполнения строительно-монтажных работ, доставки оборудования и персонала «Россети Тюмень» привлекли 11 единиц спецтехники, в том числе сваебойную машину, краны-манипуляторы, грунторез, вездеход и бур.

Динамичное освоение месторождений на территории главного нефтедобывающего региона требует развитой и надежной электросетевой инфраструктуры. «Россети Тюмень» уделяют существенное внимание повышению параметров надежности сетей в суровых климатических условиях Югры. Реконструкция линии «Таврическая – КНС-5» позволит нефтяникам продолжить активное освоение одного из старейших месторождений Западной Сибири.

АО «Россети Тюмень»

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