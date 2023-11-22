Аэропорт Ижевска дважды закрывался на очистку от снега из-за непогоды

По итогу двух дней интенсивных снегопадов аэропорт столицы Удмуртии дважды объявлял закрытие для очистки взлетно-посадочной полосы в перерывах между рейсами. Так, 21 ноября он закрылся на 1,5 часа, 22 ноября — на 2,5 часа. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

В настоящее время аэропорт работает по фактической погоде, однако возможны незначительные задержки рейсов. Это может быть связано с подготовкой полосы и противообледенительной подготовкой воздушных судов к вылету.

Вместе с тем в восьми муниципальных образованиях сегодня, 22 ноября, приняли решение частично или полностью отказаться от перевозок детей по школьным маршрутам. В частности, речь идет об Ижевске и Воткинске, а также Воткинском, Завьяловском, Игринском, Сарапульском, Селтинском и Якшур-Бодьинском районах. Детей перевели на дистанционное обучение.