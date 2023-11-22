Воронежца приговорили к исправительным работам за дискредитацию армии

Лискинский райсуд Воронежской области назначил десять месяцев принудительных работ 49-летнему жителю Лисок за дискредитацию Вооруженных сил РФ (ВС РФ, ч. 1 ст. 280.3 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Суд установил, что с 25 по 31 января 2023 года житель Лисок трижды размещал у себя на странице в соцсети тексты, в которых «призывал воспрепятствовать проведению специальной военной операции». Мужчина признал вину, добавили в суде. В декабре 2022 года его уже штрафовали за дискредитацию Вооруженных сил РФ на 30 тыс. руб.

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Егор Якимов