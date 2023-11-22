FT: хедж-фонды потеряли $43 млрд на росте фондовых рынков США и Европы

По данным Financial Times, ссылающейся на подсчеты исследовательской компании S3 Partners, только за прошлую неделю хедж-фонды, занявшие короткие позиции в отношении фондовых индексов США и Европы, потеряли на своих ставках $43 млрд. Отмечается, что больше всего хедж-фонды, которые считали, что биржевые индексы будут снижаться, тогда как в реальности они выросли, потеряли на ставках по акциям технологических, медицинских и потребительских компаний. А короткие позиции в отношении одного только круизного оператора Carnival Corp., акции которого на прошлой неделе выросли на 14%, не оправдав ожиданий хедж-фондов, обошлись им в $240 млн убытков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

Аналитики объясняют просчеты хедж-фондов тем, что они ожидали новых повышений ставок ФРС на фоне роста инфляции в США. Однако вышедшие на прошлой неделе данные по инфляции оказались ниже ожиданий, что заставило инвесторов говорить о том, что ФРС, скорее всего, прекратит повышать учетную ставку. Такие настроения инвесторов и привели к росту котировок ведущих компаний США и Европы потребительского сектора, который больше всего страдает от высокой инфляции, а за ними — и биржевых индексов в целом.

Евгений Хвостик