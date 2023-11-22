В Красноярске три школьника попали в больницу с подозрением на кишечную инфекцию

В Красноярке трех учащихся школы №90 доставили в больницу с подозрением на острую кишечную инфекцию, сообщает Роспотребнадзор края.

«Все дети находятся на амбулаторном лечении, заболевание протекает в легкой форме», - говорится в сообщении.

В настоящее время проводится санитарно-эпидемиологическое расследование — специалисты выясняют причину возникновения заболевания.

В середине сентября в школе №86 Красноярского края Роспотребнадзор организовал проверку после аналогичного сообщения о заболевания острой кишечной инфекцией трех учащихся. Ранее массовое отравление детей произошло в школе 18 в Кызыле. После жалоб на кишечную инфекцию госпитализированы пять школьников и один взрослый. Всего с жалобами на недомогание к медикам обратились 42 учащихся.

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Александр Киселев