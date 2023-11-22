Университетскую набережную в Петербурге открыли после капитального ремонта

На Васильевском острове в Санкт-Петербурге завершены работы по комплексному ремонту Университетской набережной — на участке протяженностью 330 метров от Кадетской до 4-й линии В.О.

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Как сообщили в пресс-службе Смольного, на Университетской набережной полностью восстановили спуск у Румянцевского сада — самый большой грузовой спуск на Неве, а также спуск со сфинксами возле Академии художеств.

На исторической набережной отреставрировали светильники и бронзовых грифонов, гранитные плиты, карнизы, парапеты и т.д. Кроме этого, заново вымощена диабазовая мостовая на всем протяжении Румянцевского спуска. Также отремонтированы гранитные ступени у знаменитых древнеегипетских сфинксов, по архивным фотографиям и чертежам восстановлен исторический откос вдоль стенки верхнего яруса.

Как отметили в администрации Петербурга, ремонтные работы на Университетской набережной заняли один год. Сейчас она полностью открыта для жителей и гостей города.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что отдельно на ремонт ограды Румянцевского сада в Петербурге выделили 39,7 млн рублей.

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