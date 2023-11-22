Россияне назвали 47 лет пиком своей продуктивности на работе

Граждане России пенсионного возраста оценили, в каком возрасте они были больше всего активны на работе. Самым распространенным ответом оказалось 47 лет, сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работу SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Аналитики составили отчет на основе мнений 1600 респондентов из всех округов страны. Пенсионеры указали, что в среднем в 47 лет был пик их карьеры и продуктивности. При этом для мужчин и женщин наивысшая точка выработки пришлась на разный возраст, 46 лет и 49 лет, соответственно.

«Период наибольшей продуктивности представителей рабочих специальностей, по их оценкам, наступает после 50 лет (42%): "Это тот возраст, когда всё знаешь и умеешь, принимаешь быстрые и грамотные решения"»,— говорится в сообщении пресс-службы сервиса.

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