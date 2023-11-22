ВТБ почти вдвое нарастил продажи розничных кредитов на Кубани

В Краснодарском крае по итогам девяти месяцев 2023 года банк увеличил выдачу кредитов физическим лицам по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 82% — до 90 млрд руб. Розничный кредитный портфель банка в регионе превысил 220 млрд руб.



С апреля 2023 года кредитная активность жителей региона неуклонна росла и в сентябре достигла своего пика, когда клиенты ВТБ оформили почти 7 тыс. кредитов на общую сумму свыше 15 млрд руб. Это на 11% превышает показатель этого месяца прошлого года по числу договоров и почти вдвое — по общему объему займов.

Первое место в рейтинге самых востребованных продуктов у жителей края за три квартала текущего года заняла ипотека — на нее приходится более 35 млрд руб. На второй строчке потребительское кредитование с результатом 12 млрд, замыкают топ-3 автокредиты — свыше 2 млрд руб.

С целью приобрести новое жилье за девять месяцев текущего года клиенты банка на Кубани оформили более 11 тыс. кредитов, это в полтора раза выше аналогичного показателя 2022 года. Ипотечный портфель в регионе на 1 октября 2023 года превысил 153 млрд руб. С января по сентябрь ВТБ выдал жителям Кубани 34,7 тыс. потребительских кредитов, что на 44% превышает значение прошлого года. Объем портфеля кредитов наличными составил 54 млрд руб.

Динамичный рост продемонстрировал и сегмент автокредитования. Продажи этого вида кредитов в регионе с января по сентябрь 2023 года прибавили 62% по объемам выдачи в сравнении с таким же периодом прошлого года.

«Серия изменений ключевой ставки во втором полугодии существенно повлияла на розничный рынок: модель поведения клиентов начала меняться с кредитной на сберегательную. Поэтому в конце года мы ожидаем охлаждения рынка кредитования в крае. Кроме того, подход заемщиков стал еще более взвешенным: для снижения финансовой нагрузки семьи активно используют различные инструменты льготных госпрограмм. В объемах выдачи ипотеки они составляют существенную долю. Что касается инструментов сбережений, то клиенты банка отдают предпочтение как классическим депозитам, спрос на которые с начала года вырос на 20%, так и инвестиционным инструментам, здесь мы отмечаем динамику +38%. С учетом постоянно растущих ставок по вкладам и накопительным счетам, мы ожидаем со стороны наших клиентов стремление увеличить на более длительный срок использование своих пассивов»,— прокомментировал Сергей Кадакин, управляющий ВТБ в Краснодарском крае и Адыгее.

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