Вступил в силу приговор экс-главе волгоградских следователей Михаилу Музраеву

Апелляционный военный суд закончил рассмотрение жалобы на приговор генерал-лейтенанту юстиции Михаилу Музраеву, обвиненному в терроризме за организацию поджога дома губернатора Андрея Бочарова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Музраев

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Михаил Музраев

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В карточке дела отмечается, что решение по делу экс-руководителя СУ СКР по Волгоградской области осталось «без изменения квалификации». В пресс-службе ведомства не смогли уточнить «Ъ» детали решения инстанции, но добавили, что 20-летний срок в колонии строгого режима остался среди исправительных мер.

Приговор Михаилу Музраеву суд первой инстанции огласил 22 марта 2023 года. Бывшего советника председателя СКР признали виновным в организации поджога, которую квалифицировали как терроризм, незаконном хранении боеприпасов и злоупотреблении служебными полномочиями.

Подробнее о деле бывшего следователя в материале «Ъ» «Прокурор надзирал за взятками следствию от депутатов»

Никита Маркелов, Саратов