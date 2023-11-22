Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Вступил в силу приговор экс-главе волгоградских следователей Михаилу Музраеву

Апелляционный военный суд закончил рассмотрение жалобы на приговор генерал-лейтенанту юстиции Михаилу Музраеву, обвиненному в терроризме за организацию поджога дома губернатора Андрея Бочарова.

Михаил Музраев

Михаил Музраев

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Михаил Музраев

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В карточке дела отмечается, что решение по делу экс-руководителя СУ СКР по Волгоградской области осталось «без изменения квалификации». В пресс-службе ведомства не смогли уточнить «Ъ» детали решения инстанции, но добавили, что 20-летний срок в колонии строгого режима остался среди исправительных мер.

Приговор Михаилу Музраеву суд первой инстанции огласил 22 марта 2023 года. Бывшего советника председателя СКР признали виновным в организации поджога, которую квалифицировали как терроризм, незаконном хранении боеприпасов и злоупотреблении служебными полномочиями.

Подробнее о деле бывшего следователя в материале «Ъ» «Прокурор надзирал за взятками следствию от депутатов»

Никита Маркелов, Саратов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...