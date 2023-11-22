Мэр Евпатории заявила о фейковой странице в Telegram

Глава Евпатории Елена Демидова сообщила, что в Telegram появился ее фейковый аккаунт, с которого рассылаются сообщения.

«Сегодня была попытка рассылки сообщений от моего имени с фейковой страницы. В случае необходимости — я обращаюсь с просьбой в личном звонке, а не сообщении»,— отметила глава Евпатории.

В Краснодарском крае фейковые страницы снова начали появляться у главврачей. Министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов 14 ноября сообщил, что жертвами мошенников становятся сотрудники медорганизаций.

Татьяна Ручкина

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