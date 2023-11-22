Мотивируй, действуй, управляй: ОТЭКО запустила программу наставничества для руководителей

Компания «ОТЭКО», оператор морских терминалов в порту Тамань, запустила очередной инструмент Производственной системы (ПСО) — программу управленческого наставничества. Наставники — руководители подразделений, где уже активно используют принципы ПСО,— смогут поделиться своим ключевым опытом в применении регулярных практик управления с коллегами. Для того чтобы помочь наставникам лучше транслировать свои знания и навыки, компания организовала первую в серии мотивационную сессию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ОТЭКО Фото: пресс-служба ОТЭКО

В мотивационной сессии приняли участие сотрудники навалочного терминала и департамента железнодорожного транспорта ОТЭКО. В этих подразделениях уже активно используются инструменты производственной системы компании. Участникам рассказали о ролях, которые им предстоит исполнять: наставники будут передавать реальный опыт управления, подсказывая, как избежать ошибок на старте, кураторы будут модерировать всю коммуникацию между наставником и наставляемым: проводить разборы видеороликов и кейсов, обеспечивать обратную связь от наставника и т. д.

После окончания тренинга 12 наставников и 11 кураторов процесса — это руководители и сотрудники управления организационных улучшений — будут на протяжении семи месяцев передавать управленческие практики коллегам на наливном терминале ОТЭКО. При этом по завершении активной фазы внедрения ПСО на наливном терминале из числа наставляемых будут отбираться новые наставники для последующего тиражирования применения регулярных практик управления в других подразделениях. Например, из 18 человек, которые получат новые знания, около 10 человек присоединятся к движению наставников. Таким образом проект наставничества среди руководителей будет масштабироваться.

«Обмен опытом внутри компании, формирование культуры управления своими силами меняет форму поведения руководителей, что в свою очередь отражается на показателе вовлеченности сотрудников. Наставничество среди руководителей позволяет быстро и эффективно передать ключевые навыки и наладить командное взаимодействие на высшем уровне. Кроме того, у наставников есть своя система мотивации, есть рейтинг руководителей, по результатам которого предусмотрена надбавка к ежеквартальной премии»,— отметил руководитель управления операционных улучшений «ОТЭКО» Игорь Акмаев.

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Регулярные практики управления ОТЭКО — это комплекс мер для раскрытия потенциала сотрудников и повышения показателей эффективности подразделения и управления командой. Среди основных направлений работы, помимо прочего, линейные обходы, визуальное управление эффективностью, обратная связь, обсуждение эффективности, лидерство в безопасности, и другие.

Управленческая модель, распространенная в крупнейших российских и зарубежных компаниях, в ОТЭКО получила свое название — ПСО (Производственная система ОТЭКО). Наша цель — повысить эффективность и конкурентоспособность среди индустриальных парков России. Эта цель достигается через вовлечение персонала в постоянное совершенствование, развитие культуры открытости, построение процессов через снижение потерь, повышение скорости и качества принятия решений.

2023 год Указом Президента России Владимира Путина объявлен Годом педагога и наставника. Миссия Года — признание особого статуса педагогических работников, в том числе выполняющих наставническую деятельность. В ОТЭКО с 2022 года действует система наставничества, когда опытные мастера с хорошими показателями производительности вместе со специалистами по обучению персонала создали стандартизированную программу передачи знаний и навыков с экзаменом. В 2022 году наставники передали опыт 66 стажерам.

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