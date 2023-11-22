Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, как лучше подойти к обслуживанию транспортного средства зимой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: RUSEFF Фото: RUSEFF

Даже в очень дорогом ресторане руки перед едой мы моем, как правило, сами. То же касается и вопроса чистоты автомобиля. Я не про мойки самообслуживания, где ты сам бегаешь вокруг машины со шлангом, а про список процедур, которые необходимо произвести с автомобилем, чтобы он, приобретя чистоту, не потерял своих потребительских качеств.

Особенно это актуально зимой. Проследить, чтобы после мойки обязательно были продуты воздухом все дверные проемы, — дверь тогда не примерзнет. Не забыть поменять жидкость в бачке омывателя на незамерзающую, пока автомобиль чистый, иначе потом придется пачкать одежду. И обработать кузов специальной автохимией. Сегодня на полках магазинов можно найти много разных продуктов от разных брендов. Но самыми эффективными, вероятно, будут те, при разработке которых учитывался и наш суровый климат, и состояние наших дорог, жесткость воды, особенности отечественного топлива. Именно с учетом всех этих факторов создавался отечественный бренд автохимии и косметики RUSEFF.

Кстати, само название бренда образовано от слов «российский» и «эффективный». А о том, что это не просто слова, говорят премии, уже полученные брендом. RUSEFF оценивали в том числе и технические эксперты ФГУП НАМИ. Ассортимент RUSEFF довольно широк. Из актуального в это время года — линейка антифризов практически для любых автомобилей, незамерзающие жидкости, безопасные для стекол и пластиковых фар, а также широкий выбор автохимии и автокосметики.

Например, сам кузов, пороги и нижние части дверей можно защитить от образования наледи с помощью средства RF-40 от RUSEFF или силиконовым спреем от той же компании. К слову, этими же препаратами хорошо бы обработать и номерные знаки, чтобы дорожная инспекция не оштрафовала вас за то, что госномера у вас «плохо читаются». Так что есть смысл запомнить имя RUSEFF. Самые разные продукты этой марки обязательно пригодятся вашему автомобилю, причем не только зимой.