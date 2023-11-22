Многокомнатные квартиры на вторичном рынке меньше всего дорожали в Петербурге

Квартиры с более четырьмя комнатами на вторичном рынке подорожали в Санкт-Петербурге почти за три месяца на 4%. Такой показатель стал наименьшим среди городов-миллионников России, сообщили в пресс-службе Restate.ru.

Там указали, что прежде всего выставленные на продажу многокомнатные квартиры представлены в Петербурге расселенными коммуналками в историческом центре. В Северной столице стоимость одного кв. метра на 1 сентября 2023 года составляла 214 тыс. рублей, на 20 ноября она уже дошла до 222 тыс. рублей.

При этом лидером среди городов-миллионников страны стал Ростов-на-Дону. Там за тот же период вторичное жилье с большим количеством комнат увеличилось в стоимости на 13,8%. Москва и Казань разместились на третьей строчке, там рост составил 11,3%.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Санкт-Петербург средняя стоимость аренды жилья выросла в цене на 30%.

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