Петербург превзошел Москву в росте стоимости аренды жилья

Средняя стоимость аренды квартиры в Санкт-Петербурге выросла на 30%, что превышает показатель столицы России на 10%, сообщили в пресс-службе сервиса «Яндекс Аренда».

За съем квартиры в долгосрочной перспективе в Петербурге запрашивают в среднем 30 тыс. рублей, это в два раза меньше, чем в Москве. Однако в Северной столице в 2023 году аренда жилья повысилась больше. При этом в обоих городах федерального значения аналитики зафиксировали сокращения объема предложения. В Петербурге количество объявлений по поиску арендаторов снизилось почти в два раза.

«Аналитики "Яндекс Аренды" отмечают, что основная причина такого роста средних цен — "вымывание" бюджетных предложений. Оставшиеся на рынке варианты и формируют высокую среднюю цену аренды»,— говорится в пресс-релизе компании.

Тройку самых подорожавших студий и однокомнатных квартир возглавило жилье в муниципальном округе «Сосновское» (Выборгский район). Если в январе медианная цена составляла 24 тыс. рублей, то к октябрю она возросла на 46% и достигла 35 тыс. рублей. Следующие места заняли Муниципальный округ № 54 и «Лахта-Ольгино», +37% и +35%, соответственно.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге выявили самые скромные по площади апартаменты, 10 кв. метров.

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