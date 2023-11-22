Воронежским медикам предложили зарплату до 350 тысяч рублей

Вакансия стоматолога-ортодонта с зарплатой от 150 до 350 тыс. руб. заняла первое место в топе самых высокооплачиваемых в сфере медицины в Воронежской области за месяц. Данные предоставили в рекрутинговой компании Headhunter со ссылкой на собственное исследование.

От кандидата на эту должность требуется умение оказывать высококвалифицированную стоматологическую помощь, проводить диагностику, профилактику болезней. Также в его обязанности войдет составление плана лечения и ведение медицинской документации.

За месяц в Воронежской области было открыто более 1 200 вакансий в медицинской сфере, добавили в Headhunter. В рейтинг также вошли вакансии стоматолога (от 80 до 200 тыс. руб.), фельдшера выездной бригады (от 70 до 200 тыс. руб.) и хирурга (от 150 тыс. руб.).

О возросшем числе трудовых мигрантов в Черноземье читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов