Александр Щукин ушел с поста главы воронежского департамента здравоохранения

Губернатор Александр Гусев подписал указ об освобождении Александра Щукина с должности временно исполняющего обязанности руководителя департамента здравоохранения Воронежской области с 3 октября. Об этом сообщили в облправительстве. Уточняется, что увольнение произведено по инициативе работника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно сайту облздрава, исполняющим обязанности главы департамента будет первый заместитель господина Щукина — Олег Минаков.

По данным «Ъ-Черноземье», одним из наиболее вероятных кандидатов на пост руководителя департамента является главврач БСМП №1 Игорь Банин.

Господин Щукин возглавил облздрав еще при губернаторе Алексее Гордееве — 2 декабря 2015 года. До этого он был главным врачом Воронежской областной клинической больницы №1. Предыдущий глава департамента Владимир Ведринцев досрочно ушел в отставку «по собственной инициативе». В облправительстве тогда отмечали, что эта рокировка — «около года планировавшееся губернатором кадровое решение», связанное с пенсионным возрастом господина Ведринцева. Однако высокопоставленный силовик рассказывал «Ъ-Черноземье», что к облздраву и его руководству интерес в последнее время проявляли сотрудники УФСБ.

Алина Морозова

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