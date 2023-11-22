Экс-депутат Госсовета Татарстана обжаловал приговор за хранение наркотиков
Бывший депутат Госсовета Татарстана Рустем Хасанов подал апелляционную жалобу на приговор Московского райсуда Казани, который назначил ему один год лишения свободы условно за незаконное приобретение и хранение наркотиков (ч. 1 ст. 228 УК РФ). Об этом говорится в картотеке суда.
Также жалобу на решение суда подала прокуратура. Верховный суд Татарстана пока не назначил дату заседания.
Напомним, в сентябре сотрудники полиции остановили Рустема Хасанова на улице Беломорской в Авиастроительном районе Казани. По данным следствия и гособвинения, при виде полицейских мужчина бросил на дорогу полиэтиленовый пакет с 1,88 г мефедрона.
Господин Хасанов свою вину признал. Его дело рассматривалось в особом порядке. Прокуратура просила назначить ему один год и три месяца лишения свободы условно с испытательным сроком в 1,5 года. Защита экс-депутата просила прекратить уголовное дело, ограничившись назначением судебного штрафа, либо полностью освободить Рустема Хасанова от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием подсудимого.
Однако судья Алсу Гумирова назначила ему один год лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Господина Хасанова обязали не менять место жительства в течение этого времени без уведомления спецорганов. В доход государства был конфискован принадлежавший экс-парламентарию смартфон IPhone 11 Pro.
Рустем Хасанов был депутатом Госсовета республики с 2018 года, ни в какой партии не состоял. После возбуждения уголовного дела господин Хасанов досрочно сложил полномочия депутата. Он также основатель благотворительного фонда «День добрых дел» и учредитель обанкротившегося ООО «Реставратор».
Подробнее о приговоре Рустема Хасанова — в материале «Ъ-Казань» «За идиотскую выходку наказали условно».