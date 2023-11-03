За «идиотскую выходку» наказали условно

Бывший депутат Госсовета Татарстана Рустам Хасанов смог избежать реального лишения свободы за хранение 1,88 г мефедрона. Суд в Казани назначил ему один год условно и конфисковал IPhone. Господин Хасанов, который еще был депутатом, когда его поймали с наркотиками, свою вину полностью признал. Его дело рассматривали в особом порядке. Защита просила суд учесть, что у него четверо детей, а после совершения преступления он сделал взнос в благотворительный фонд. Рустам Хасанов заявил «Ъ-Казань», что теперь уже вряд ли будет избираться в парламент республики.

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Московский районный суд Казани в пятницу признал бывшего депутата Госсовета Татарстана Рустема Хасанова виновным по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотиков). Судья Алсу Гумирова назначила ему один год лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Господина Хасанова обязали не менять место жительства в течение этого времени без уведомления спецорганов. В доход государства был конфискован принадлежавший экс-парламентарию смартфон IPhone 11 Pro.

Напомним, Рустем Хасанов был депутатом Госсовета республики с 2018 года. 17 сентября на улице Беломорской в Казани его остановила полиция. Как позже сообщило следственное управление СКР по Татарстану, у господина Хасанова был найден «полиэтиленовый пакет с 1,88 г наркотического средства», который он выбросил на дорогу. Сам же депутат говорил журналистам, что ничего запрещенного при нем не обнаружили. Против Рустема Хасанова возбудили уголовное дело. Госсовет Татарстана досрочно прекратил депутатские полномочия господина Хасанова 19 октября по его собственному заявлению.

Как сообщила на судебном заседании гособвинитель Виктория Аюпова, 1,88 г мефедрона экс-депутат приобрел через интернет, воспользовавшись своим «айфоном». Оплатив 4 тыс. руб., он получил от неустановленных лиц координаты закладки: тайник находился около пожарно-спасательной части на улице Беломорской. Следствие установило, что Рустем Хасанов забрал оттуда замотанный черной изолентой сверток. Он его распаковал на месте. «Прикоснулся к порошку, ощутил резкий химический запах и закрыл пакет, оставив его для личного потребления»,— рассказала суду госпожа Аюпова.

Депутат положил пакет в карман штанов и пошел в сторону улицы Химической. Но вскоре заметил сотрудников полиции, после чего выбросил пакет на проезжую часть. Полицейские изъяли этот пакет, а на Рустема Хасанова составили административный протокол за отказ от медицинского освидетельствования на наркотики (позже мировой суд оштрафовал его на 4 тыс. руб.).

В суде Рустем Хасанов полностью признал свою вину. «В содеянном раскаиваюсь»,— сказал он и попросил рассмотреть его дело в особом порядке. Прокуратура не возражала, и суд удовлетворил ходатайство, не став исследовать доказательства вины подсудимого в ходе процесса.

Адвокат бывшего депутата Руслан Игнатьев просил суд прекратить уголовное дело, ограничившись назначением судебного штрафа, либо полностью освободить Рустема Хасанова от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием подсудимого.

Защитник указал, что Рустем Хасанов написал явку с повинной до того, как узнал о возбуждении дела. Он сотрудничал со следствием, а также после совершения преступления сделал благотворительный взнос продуктами в пользу общественной организации «Многодетные семьи Татарстана», чтобы загладить вину.

Отметим, что Рустем Хасанов сам воспитывает четырех малолетних детей. Также адвокат напомнил, что бывший депутат продолжает заниматься благотворительной деятельностью. Ранее он возглавлял фонд «День добрых дел», а теперь работает волонтером. Суду были представлены различные награды господина Хасанова.

Сразу после возбуждения уголовного дела глава Татарстана Рустам Минниханов «выразил строгое осуждение ситуации, связанной с депутатом», подчеркнув, что «в истории парламентаризма Татарстана никогда не было столь вопиющих фактов». Он заявил, что «поступок депутата, невзирая на его статус, должен быть тщательно расследован».

Приговор экс-депутату оказался мягче, чем запрашивала прокуратура. Гособвинитель Виктория Аюпова просила, чтобы Рустему Хасанову назначили один год и три месяца лишения свободы условно с испытательным сроком в 1,5 года. При этом ч. 1 ст. 282 УК РФ предусматривает и реальное лишение свободы до трех лет.

В последнем слове Рустем Хасанов подчеркнул, что впервые совершил преступление. «Сейчас понимаю, насколько это была идиотская выходка»,— сказал он.

Рустем Хасанов и его адвокат не стали говорить журналистам, будут ли они обжаловать решение суда. Бывший депутат лишь заметил, что его не стоит поздравлять с таким приговором.

Господин Хасанов сказал, что намерен продолжить заниматься благотворительной деятельностью. Однако в следующем году он уже вряд ли будет баллотироваться в Госсовет республики. «Какие теперь выборы?» — сказал он «Ъ-Казань».

Напомним, Рустем Хасанов избирался в 2018 году как самовыдвиженец по Чайковскому одномандатному округу, ни в какой партии не состоял. Повторно был переизбран в 2019 году. Он также учредитель обанкротившегося ООО «Реставратор», которое занималось восстановлением исторических памятников в Татарстане. В апреле 2022 года Арбитражный суд объявил банкротом и самого Рустема Хасанова, назначив процедуру реализации его имущества.

Кирилл Антонов