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Коммерсантъ FM
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«Представлено более 120 планировочных решений»

Светлана Бардина — о квартирах в ЖК «Павелецкая Сити»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, какие варианты квартир предлагают девелоперы MR Group и Level Group.

Фото: MR Group

Фото: MR Group

В сегменте недвижимости бизнес-класса есть несколько важных критериев, по которым определяется класс проекта: локация, авторская архитектура и концептуальные входные группы, панорамные окна и современные инженерные решения. Но важны еще продуманная квартирография с широкой линейкой планировочных решений и финансовые инструменты покупки.

Проект жилых небоскребов от девелоперов MR Group в партнерстве с Level Group возводится в шаговой доступности от трех станций метро: «Павелецкая», «Серпуховская» и «Тульская». Репутация девелоперов, безусловно, повлияла на интерес покупателей к проекту. А темп и качество строительства только усиливают позиции новостройки на рынке первичной недвижимости. Покупатели могут выбирать из многообразия планировок, представлено более 120 планировочных решений — мало где есть такой выбор. Все квартиры предлагаются с предчистовой отделкой по высоким стандартам MR Base — от студий до просторных пентхаусов с террасами.

Семьи в основном приобретают квартиры с двумя или тремя спальнями, поскольку планируют здесь жить с детьми. Инвесторы чаще выбирают студии и квартиры с одной спальней. Для первых предусмотрена прекрасная инфраструктура — от детских площадок с игровым комплексом «Небесный мост» до детского сада под управлением прогрессивной образовательной сети «Лицеум». Вторые могут рассчитывать на значительный рост стоимости по мере готовности корпусов и ввода в эксплуатацию. Ведь «Павелецкая Сити» возводится в престижном Даниловском районе, который переживает сейчас активный период трансформации. Здесь появляются современные, респектабельные пространства и новые точки притяжения, благодаря чему локация стала одной из самых привлекательных и быстроразвивающихся.

В проекте на сегодняшний день действуют специальные условия на покупку квартир. Например, скидка до 11% на квартиры в готовых домах первой очереди. А также девелопер предоставляет скидку до 15% на ограниченное количество квартир из золотого запаса второй очереди, сдача которой запланирована на весну следующего года.

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