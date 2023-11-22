В Сочи ночью прогнозируют грозу и сильные порывы ветра

В Сочи ночью с 22 на 23 ноября ожидается местами сильный дождь, возможна гроза. Об этом жителей и туристов предупредили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Ночью и утром 23 ноября также прогнозируется усиление ветра. Местами его порывы могут достигать 15–18 м/с. Все службы курорта работают в усиленном режиме.

Жителям и туристам рекомендуют не отдыхать у воды и не парковать машины под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями. В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

В Анапе ночью с 21 на 22 ноября прошел залповый ливень. Из-за него затопило часть дорог курорта и центральный пляж. На некоторых улицах вода подошла к домам.

Татьяна Ручкина

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