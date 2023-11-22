Бывшие конюшни Почтового двора у Банного моста выставили на торги в Петербурге

В Санкт-Петербурге определят нового владельца комплекса зданий на Матисовом острове. Торги по бывшим конюшням Почтового двора проведут 18 декабря, сообщили в пресс-службе АО «Российский аукционный дом».

«Почта России» поручила провести аукцион по комплексу, расположенному на земельном участке площадью 9,1 тыс. кв. метров. Новому владельцу достанется ремонтная мастерская (7,8 тыс. кв. метров) и административное здание (1,8 тыс. кв. метров). На сегодняшний день помещения лота занимают различные компаний, договор аренды с ними действует до 1 июня 2028 года.

Потенциальным покупателям комплекс будет интересен за счет расположения в историческом центре Петербурга. Путь до станции «Садовая» пешком займет около 30 минут. Невский проспект находится в 3 км от объекта, а съезд на ЗСД — в 4,5 км. По оценкам экспертов, здания можно реконструировать, а полученные средства от сдачи помещений в аренду обеспечат инвестора дополнительным доходом.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что 18 декабря также пройдут торги по пятиэтажному зданию на проспекте Римского-Корсакова, 69, литера А, которое принадлежит «Почте России».

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