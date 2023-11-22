Большегрузы не смогут проехать по М7 в Удмуртии 22 ноября

В Удмуртии на М7 «Волга» ввели ограничение для движения большегрузов из-за непогоды и сложившейся ситуации на дороге. Проехать здесь нельзя будет до 24:00, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Отмечается, что аналогичные меры приняли в Большесосновском муниципальном округе, Очерском, Нытвенском и Краснокамском городских округах Пермского края.

Напомним, в Удмуртии также ввели ограничение движения по трассам «Ижевск — Воткинск» и «Воткинск — Кельчино».