Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Движение большегрузов запретили на двух трассах в Удмуртии

В Удмуртии сегодня, 22 ноября, с 11:00 ввели ограничение движения для большегрузных транспортных средств из-за непогоды. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике, до 24:00 проехать будет нельзя по трассам «Ижевск — Воткинск» и «Воткинск — Кельчино».

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Отметим, что поступают также сообщения от водителей большегрузов, которые из-за плохого состояния дорог не могут въехать в горы на федеральной трассе в Игринском районе.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...