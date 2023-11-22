Движение большегрузов запретили на двух трассах в Удмуртии
В Удмуртии сегодня, 22 ноября, с 11:00 ввели ограничение движения для большегрузных транспортных средств из-за непогоды. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике, до 24:00 проехать будет нельзя по трассам «Ижевск — Воткинск» и «Воткинск — Кельчино».
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Отметим, что поступают также сообщения от водителей большегрузов, которые из-за плохого состояния дорог не могут въехать в горы на федеральной трассе в Игринском районе.