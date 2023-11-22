ООПТовая взятка

В Челябинске суд избрал меру пресечения заместителю руководителя департамента Министерства природных ресурсов и экологии России Алексею Яковлеву. В СКР ему предъявили обвинение в получении взятки от бывшей коллеги по национальному парку «Таганай» в Челябинской области Эльвины Новоселовой, которая также является фигурантом дела. По версии следствия, перейдя на новое место работы в Москву, Алексей Яковлев за деньги оказывал экс-подчиненной общее покровительство. Обоих обвиняемых суд заключил под стражу на два месяца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель директора департамента особо охраняемых природных территорий Минприроды Алексей Яковлев

Фото: РАНХиГС Заместитель директора департамента особо охраняемых природных территорий Минприроды Алексей Яковлев

Фото: РАНХиГС

Центральный районный суд Челябинска отправил в следственный изолятор заместителя руководителя департамента Минприроды Алексея Яковлева, который до 2021 года занимал должность директора ФГБУ «Национальный парк "Таганай"» (Челябинская область). Чиновнику предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере — ч. 6 ст. 290 УК. Об аресте ходатайствовало четвертое следственное управление ГСУ СКР (Екатеринбург).

Сумма и обстоятельства получения взятки в ходе избрания меры пресечения не прозвучали. Как сообщил «Ъ-Южный Урал» источник в правоохранительных органах, деньги были получены от бывшей подчиненной Алексея Яковлева Эльвины Новоселовой, которая сейчас возглавляет национальный парк «Таганай», за общее покровительство по службе. В Минприроды чиновник получил должность замглавы департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ), к которым как раз относится «Таганай» и находящийся в ведении того же федерального государственного бюджетного учреждения новый южноуральский нацпарк «Зигальга», созданный в 2019 году. Особо крупной считается взятка, превышающая 1 млн руб.

Эту информацию подтверждает то, что меру пресечения Эльвине Новоселовой Центральный райсуд избирал сразу после заседания по Алексею Яковлеву. Ее также заключили под стражу на два месяца, отклонив просьбу адвоката отпустить ее под залог. Ей предъявлено обвинение в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Как сообщает 74.ru, в ходе судебного заседания Алексей Яковлев частично признал вину.

Он сказал, что «готов идти на сотрудничество, признаться и раскаяться», но ему надо «уточнить некоторые моменты со следователем», потому что пока «картина выглядит однобоко».

По данным правоохранителей, Алексея Яковлева задержали в понедельник в московском аэропорту Шереметьево, откуда он собирался вылететь в другой город. Из Москвы его доставили в Челябинск для проведения следственных действий. Факт получения взятки был вскрыт сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области.

Алексею Яковлеву 48 лет, он женат, имеет троих детей. ФГБУ «Национальный парк "Таганай"» он руководил с 2010 по 2021 год. В январе был назначен на пост замруководителя департамента госполитики и регулирования в сфере развития ООПТ Минприроды РФ. Власти региона тогда отмечали, что за время работы господина Яковлева в должности директора нацпарк удалось вывести на новый уровень.

Губернатор Алексей Текслер подчеркнул, что руководитель парка «проделал огромную работу по развитию "Таганая"» и что «теперь наши нацпарки и особо охраняемые природные территории будут под особым вниманием на федеральном уровне».

Эльвине Новоселовой 60 лет. До октября 2021 года она была исполняющей обязанности директора «Таганая», а до перехода Алексея Яковлева на работу в Москву занимала пост заместителя директора по эколого-просветительской деятельности.

Национальный парк «Таганай» был создан в 1991 году. Он находится в Челябинской области вблизи Златоуста и занимает 56,8 га. На особо охраняемой природной территории находятся девять горных хребтов и крупнейшая в мире каменная река протяженностью 6 км и шириной до 700 м. Всего в Челябинской области три национальных парка, «Таганай» самый посещаемый из них: в прошлом году там побывали 233,3 тыс. туристов.

Артур Якушко, Челябинск