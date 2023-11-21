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Суд отправил в СИЗО бывшего директора нацпарка «Таганай»

Центральный районный суд Челябинска заключил под стражу на два месяца заместителя директора департамента Минприроды России, бывшего директора национального парка Таганай» Алексея Яковлева. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере от действующего директора нацпарка Эльвины Новоселовой за покровительство по службе.

Как сообщил «Ъ-Южный Урал источник в правоохранительных органах, Алексея Яковлева задержали сотрудники ФСБ в аэропорту Шереметьево, откуда он планировал лететь в другой город, и доставили в Челябинск. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ, а в отношении Эльвины Новоселовой — по ч. 5 ст. 291 УК РФ . Действующему директору нацпарка суд также избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 10 января 2024 года.

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