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Коммерсантъ FM
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В Кемеровской области прошла церемония прощания с Аманом Тулеевым

В Кемеровской области простились с бывшим губернатором региона Аманом Тулеевым. Его похоронили на Центральном кладбище №1 в Кемерово рядом с могилой его младшего сына.

Фото: Максим Серков, Коммерсантъ

Фото: Максим Серков, Коммерсантъ

Всего на кладбище приехало около 300 человек, передает ТАСС с церемонии прощания. Кроме родственников и близких усопшего на место прибыл почетный караул и президентский кадетский оркестр.

Проститься с усопшим пришли действующий глава Кузбасса Сергей Цивилев, председатель областного правительства Илья Середюк, а также главы кузбасских муниципалитетов. К могиле Амана Тулеева были возложены венки от президента Владимира Путина, председателя правительства Михаила Мишустина. Прощание с бывшим главой региона прошло в Музыкальном театре Кузбасса им. А. К. Боброва, несколько позже было совершено отпевание в Знаменском кафедральном соборе.

Экс-глава Кузбасса Аман Тулеев скончался 20 ноября в одной из кузбасских больниц. Ранее соболезнования о его смерти высказали председатель Совета федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и многие другие.

Аман Тулеев возглавлял Кемеровскую область с 1997 по 2018 год. В последний год своего правления он обратился к президенту России Владимиру Путину с заявлением о досрочной отставке по собственному желанию, после пожара в ТЦ «Зимняя вишня». Тогда же экс-губернатор стал депутатом парламента Кузбасса, а позже избрался его спикером. В сентябре 2018 года Аман Тулеев возглавил Кузбасский региональный институт развития профессионального образования, который был создан им же в 2002 году.

Как складывалась жизнь Амана Тулеева — в материале «Тяжеловес переходного периода».

Александр Киселев, Новосибирск

Фотогалерея

Прощание с Аманом Тулеевым

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Прощание с Аманом Тулеевым прошло в Музыкальном театре Кузбасса им. А. К. Боброва, отпевание — в Знаменском кафедральном соборе

Прощание с Аманом Тулеевым прошло в Музыкальном театре Кузбасса им. А. К. Боброва, отпевание — в Знаменском кафедральном соборе

Фото: Коммерсантъ / Максим Серков  /  купить фото

Музыкальный театр Кузбасса, где прошла церемония

Музыкальный театр Кузбасса, где прошла церемония

Фото: Коммерсантъ / Максим Серков  /  купить фото

Гости церемонии прощания с Аманом Тулеевым

Гости церемонии прощания с Аманом Тулеевым

Фото: Коммерсантъ / Максим Серков  /  купить фото

Жители Кузбасса, пришедшие проститься с Аманом Тулеевым

Жители Кузбасса, пришедшие проститься с Аманом Тулеевым

Фото: Коммерсантъ / Максим Серков  /  купить фото

Зал прощания был полон, а на улице выстроилась очередь из желающих проститься с бывшим главой региона

Зал прощания был полон, а на улице выстроилась очередь из желающих проститься с бывшим главой региона

Фото: Коммерсантъ / Максим Серков  /  купить фото

В церемонии прощания приняли участие действующий губернатор региона Сергей Цивилев (на фото), вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, депутат Госдумы Дмитрий Исламов

В церемонии прощания приняли участие действующий губернатор региона Сергей Цивилев (на фото), вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, депутат Госдумы Дмитрий Исламов

Фото: Коммерсантъ / Евгений Курсков  /  купить фото

Церемония прощания с Аманом Тулеевым

Церемония прощания с Аманом Тулеевым

Фото: Коммерсантъ / Максим Серков  /  купить фото

Гроб с телом во время прощания и отпевания был открыт

Гроб с телом во время прощания и отпевания был открыт

Фото: Коммерсантъ / Евгений Курсков  /  купить фото

На похоронах присутствовали почетный караул и президентский кадетский оркестр

На похоронах присутствовали почетный караул и президентский кадетский оркестр

Фото: Коммерсантъ / Евгений Курсков  /  купить фото

К могиле бывшего главы Кузбасса возложили венки, в том числе от президента Владимира Путина, председателя правительства Михаила Мишустина

К могиле бывшего главы Кузбасса возложили венки, в том числе от президента Владимира Путина, председателя правительства Михаила Мишустина

Фото: Коммерсантъ / Максим Серков  /  купить фото

Амана Тулеева похоронили на Центральном кладбище №1 в Кемерово возле могилы его младшего сына, погибшего в автокатастрофе 25 лет назад

Амана Тулеева похоронили на Центральном кладбище №1 в Кемерово возле могилы его младшего сына, погибшего в автокатастрофе 25 лет назад

Фото: Коммерсантъ / Максим Серков  /  купить фото

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Прощание с Аманом Тулеевым прошло в Музыкальном театре Кузбасса им. А. К. Боброва, отпевание — в Знаменском кафедральном соборе

Фото: Коммерсантъ / Максим Серков  /  купить фото

Музыкальный театр Кузбасса, где прошла церемония

Фото: Коммерсантъ / Максим Серков  /  купить фото

Гости церемонии прощания с Аманом Тулеевым

Фото: Коммерсантъ / Максим Серков  /  купить фото

Жители Кузбасса, пришедшие проститься с Аманом Тулеевым

Фото: Коммерсантъ / Максим Серков  /  купить фото

Зал прощания был полон, а на улице выстроилась очередь из желающих проститься с бывшим главой региона

Фото: Коммерсантъ / Максим Серков  /  купить фото

В церемонии прощания приняли участие действующий губернатор региона Сергей Цивилев (на фото), вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, депутат Госдумы Дмитрий Исламов

Фото: Коммерсантъ / Евгений Курсков  /  купить фото

Церемония прощания с Аманом Тулеевым

Фото: Коммерсантъ / Максим Серков  /  купить фото

Гроб с телом во время прощания и отпевания был открыт

Фото: Коммерсантъ / Евгений Курсков  /  купить фото

На похоронах присутствовали почетный караул и президентский кадетский оркестр

Фото: Коммерсантъ / Евгений Курсков  /  купить фото

К могиле бывшего главы Кузбасса возложили венки, в том числе от президента Владимира Путина, председателя правительства Михаила Мишустина

Фото: Коммерсантъ / Максим Серков  /  купить фото

Амана Тулеева похоронили на Центральном кладбище №1 в Кемерово возле могилы его младшего сына, погибшего в автокатастрофе 25 лет назад

Фото: Коммерсантъ / Максим Серков  /  купить фото

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