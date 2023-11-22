В Кемеровской области прошла церемония прощания с Аманом Тулеевым

В Кемеровской области простились с бывшим губернатором региона Аманом Тулеевым. Его похоронили на Центральном кладбище №1 в Кемерово рядом с могилой его младшего сына.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Серков, Коммерсантъ Фото: Максим Серков, Коммерсантъ

Всего на кладбище приехало около 300 человек, передает ТАСС с церемонии прощания. Кроме родственников и близких усопшего на место прибыл почетный караул и президентский кадетский оркестр.

Проститься с усопшим пришли действующий глава Кузбасса Сергей Цивилев, председатель областного правительства Илья Середюк, а также главы кузбасских муниципалитетов. К могиле Амана Тулеева были возложены венки от президента Владимира Путина, председателя правительства Михаила Мишустина. Прощание с бывшим главой региона прошло в Музыкальном театре Кузбасса им. А. К. Боброва, несколько позже было совершено отпевание в Знаменском кафедральном соборе.

Экс-глава Кузбасса Аман Тулеев скончался 20 ноября в одной из кузбасских больниц. Ранее соболезнования о его смерти высказали председатель Совета федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и многие другие.

Аман Тулеев возглавлял Кемеровскую область с 1997 по 2018 год. В последний год своего правления он обратился к президенту России Владимиру Путину с заявлением о досрочной отставке по собственному желанию, после пожара в ТЦ «Зимняя вишня». Тогда же экс-губернатор стал депутатом парламента Кузбасса, а позже избрался его спикером. В сентябре 2018 года Аман Тулеев возглавил Кузбасский региональный институт развития профессионального образования, который был создан им же в 2002 году.

Как складывалась жизнь Амана Тулеева — в материале «Тяжеловес переходного периода».

Александр Киселев, Новосибирск