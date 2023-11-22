Нововоронежская АЭС впервые стала очной площадкой Географического диктанта

Нововоронежская АЭС присоединилась к международной просветительской акции «Географический диктант», впервые став очной площадкой ее проведения. Мероприятие прошло в Информационном центре НВ АЭС.

Фото: Евгения Шашова, пресс-служба НВ АЭС

17 атомщиков из химического цеха, цеха обеспечивающих систем, цеха централизованного ремонта, реакторного цеха №6, отдела метрологии, ядерной безопасности и надёжности, организации и оплаты труда, производственно-технического отдела и управления информации и общественных связей проверили свои знания по географии России.

«Участие в диктанте - это не просто проверка собственных знаний, но и возможность открыть для себя что-то новое о стране, об ее уникальных местах. Мы уверены, что подобные мероприятия способствуют расширению кругозора сотрудников. Это наш вклад в формирование разностороннего интереса жителей России к своему государству», - прокомментировал заместитель директора по управлению персоналом Олег Уразов.

Участники прошли небольшую разминку, за правильные ответы в которой получили сладкие призы, посмотрели видеоприветствие с борта МКС, ответили на 40 вопросов разной сложности и в завершении получили свидетельства об участии в акции. Результаты теста участники узнают после 12 декабря.

Организатором очной площадки выступил отдел развития персонала при поддержке управления информации и общественных связей НВ АЭС и Консист-ОС.

«До этого года Географический диктант на Нововоронежская АЭС проходил только в онлайн-формате. Теперь мы попробовали свои силы в организации очной площадки. Мероприятие получилось яркое и душевное. Главное, все участники ушли домой с улыбкой. Надеюсь, эта акция на постоянной основе закрепится в календарях нововоронежских атомщиков», - сказала начальник отдела развития персонала Ангелина Ерёмина.

В 2023 году для участия в акции было зарегистрировано рекордное количество площадок - 10625. А за восемь предыдущих лет проведения диктант написали более 3 миллионов человек из 126 стран мира. В следующем году Географический диктант пройдёт в десятый раз.