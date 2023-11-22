Генерал сохранил звание, а не свободу

В Амурской области осуждены бывший начальник полиции Николай Аксенов и его заместитель по вопросам обеспечения Михаил Робканов. За неэффективное расходование бюджетных средств суд приговорил их к четырем и пяти годам заключения соответственно. Сторона защиты с решением не согласна и намерена приговор обжаловать.

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В среду, 22 ноября, Благовещенский городской суд огласил приговор бывшим высокопоставленным полицейским Амурской области — экс-начальнику УМВД по региону Николаю Аксенову и его заместителю по тылу Михаилу Робканову. Они признаны виновными в злоупотреблении должностными полномочиями при реализации гособоронзаказа (ч. 3 ст. 285, ч. 1 ст. 285 УК РФ). 57-летнего Николая Аксенова суд приговорил к четырем годам колонии общего режима, также ему запрещено два года занимать должности на госслужбе (при этом он не лишен звания генерал-майора). 52-летний Михаил Робканов по решению суда должен отправиться в колонию общего режима на пять лет, также ему запрещено три года занимать должности на госслужбе, он лишен спецзвания «полковник внутренней службы». Генерал находился под подпиской о невыезде и был взят под стражу в зале суда. Во время оглашения приговора ему стало плохо, едва устоял на ногах. Его зам уже содержится в СИЗО с июля 2022 года.

Николай Аксенов возглавлял УМВД по Амурской области в 2011–2020 годах. В феврале 2020 года был освобожден от должности, а в сентябре стало известно об уголовном преследовании генерала.

Дело было возбуждено по материалам УФСБ по региону, расследование вело главное следственное управление СКР. По версии обвинения, с которой согласился суд, в 2007 году начальник региональной полиции (предшественник фигуранта) утвердил проектно-сметную документацию на реконструкцию и расширение административного здания полиции в селе Екатеринославка Октябрьского района. Сметная стоимость составила свыше 89,5 млн руб. В 2013 году замглавы УМВД Михаил Робканов дал указание сотрудникам подготовить документацию для проведения аукциона и заключения по его итогам госконтракта. Однако проектная организация уведомила УМВД о вступлении в силу новых строительных норм и правил, поэтому требовалось скорректировать проектно-сметную документацию. Несмотря на это, аукцион был проведен без учета изменений, и УМВД и единственный участник аукциона ЗАО «Строительная компания №1» заключили госконтракт на выполнение работ и ввод объекта в эксплуатацию. Цена работ не должна была превышать 132,03 млн руб. В июне 2013 года генподрядчик приступил к работам, а УМВД выплатило аванс — почти 12 млн руб.

Лишь в сентябре 2013 года Николай Аксенов утвердил корректировку проекта в соответствии с новыми правилами строительства, однако мер к приостановке работ не принял, а продолжал до ноября 2015 года поэтапную приемку и оплату работ.

В октябре 2013 года проектная организация обследовала объект, обнаружила дефекты фундаментов и рекомендовала восстановить конструкции, что сделано не было. Далее заместитель согласовал со своим начальником выполнение допработ, не предусмотренных госконтрактом,— демонтаж административного здания МО МВД России «Октябрьский» до фундаментов и возведение нового в тех же границах (с дополнительной оплатой). Стройкомпания выполнила дополнительные работы, в том числе и те, что уже были ранее выполнены и оплачены госзаказчиком. УМВД все оплатило. Таким образом, сумма неэффективного расходования средств федерального бюджета превысила 132 млн руб., в том числе почти 40 млн руб.— стоимость невыполненных работ — признаны суммой ущерба. Сам возведенный в отсутствие утвержденной ПСД объект считается самовольной постройкой и объектом незавершенного строительства.

Кроме того, в уголовном деле фигурирует квартира площадью более 140 кв. м, которая была предоставлена Михаилу Робканову.

Изначально он квартиру арендовал, а затем приобрел через электронный аукцион почти за 6 млн руб., выделенных МВД после обращения Николая Аксенова.

При оглашении приговора судья Дарья Варкалевич отметила, что вопрос о вещественных доказательствах по объекту подлежит разрешению при вынесении судебного решения по другому уголовному делу. Оно возбуждено в отношении бывшего вице-спикера парламента Приамурья, гендиректора Строительной компании №1 Александра Синькова и двоих его подчиненных. Они обвиняются в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Речь идет о реконструкции того самого здания полиции в Октябрьском районе Приамурья. По информации Генпрокуратуры, причиной уголовного преследования стало хищение бюджетных средств при исполнении госконтракта. С декабря 2022 года дело находится в том же Благовещенском горсуде.

Адвокат осужденных Роман Пугачев заявил «Ъ», что будет обжаловать приговор. «Приговор несправедливый, наши доводы не услышаны. Это решение — подтверждение того, что любая инициатива в нашем государстве наказуема. Мой совет госслужащим — ничего не делайте, когда вы ничего не делаете, только тогда вы не будете нести никакого наказания, потому что все ошибаются, кто что-либо делает. Они решили сделать — построить, купить, и вот результат»,— высказался защитник.

Между тем в Благовещенском горсуде продолжается рассмотрение другого уголовного дела в отношении Михаила Робканова — его также обвиняют в злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) при заключении госконтрактов на реконструкцию здания клуба под спорткомплекс. Следствие считает, что здание было реконструировано с серьезными нарушениями, бюджету причинен большой ущерб. На процессе идет допрос свидетелей.

Анна Яшина, Благовещенск