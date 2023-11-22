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Коммерсантъ FM
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Wildberries заменит пострадавшие от воды на складе в Подмосковье товары

Онлайн-ритейлер Wildberries заменит товары в заказах пользователей, если они пострадали при срабатывании системы пожаротушения на одном из крупнейших складов компании — в подмосковном Коледино. Об этом сообщила пресс-служба.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В ночь на 22 ноября в корпусе 1 на складе в Коледино погрузчик задел системы противопожарной безопасности. В связи с чем, как сообщил ритейлер, «включилось водяное пожаротушение тонкораспыленной водой». Часть упаковок потеряла товарный вид.

«На активные заказы будет сделана замена. Клиентов проинформируем»,— сообщил ритейлер. В Wildberries пообещали провести внутреннее расследование.

Анастасия Ларина

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