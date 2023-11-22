ФАС РФ проверит «Волгатрансстрой» из-за заморозки стройки метро в Самаре

Депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев направил руководителю ФАС РФ Максиму Шаскольскому запрос с просьбой провести проверку в отношении группы компаний «Волгатрансстрой». Также парламентарий предложил главе ведомства рассмотреть вопрос о включении ГК в реестр недобросовестных поставщиков. Копия депутатского запроса опубликована в Telegram-канале Михаила Матвеева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Поводом для обращения депутата в ФАС РФ стала остановка в Самаре работ по строительству станции метро «Театральная», о которой заявил генеральный руководитель «Волгатрансстроя» Вячеслав Сонин. Это произошло после обысков сотрудниками полиции и центрального аппарата ФСБ в офисах компании в рамках уголовного дела против вице-губернатора — председателя правительства Самарской области.

Однако подрядчики по госконтрактам «вправе приостанавливать работы только в случаях, предусмотренных гражданским законодательством и контрактом», уточняет парламентарий. В случае с «Волгатрасстроем» такие основания отсутствуют, убежден депутат Госдумы.

В депутатском запросе Михаила Матвеева говорится, что в результате работ ГК Волгатрансстрой по строительству новой станции метро «перекопано полгорода в историческом центре, остановлено движение трамваев по нескольким улицам, жители несколько лет уже несут огромные издержки от работ и ждут их скорейшего завершения». Прекращение работ «приведет к появлению нового долгостроя и коллапсу дорожного движения в центре города», сообщается в документе.

Подробности о стройке метро в Самаре и решении «Волгатрасстроя» – в материале «Ъ-Волга» «Вячеслав Сонин остановился на "Театральной"».

Евгений Чернов