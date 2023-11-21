Вячеслав Сонин остановился на «Театральной»

Генеральный руководитель «Волгатрансстроя» Вячеслав Сонин заявил, что приостанавливает строительство станции метрополитена «Театральная» после обысков сотрудниками полиции и центрального аппарата ФСБ в офисах компании в рамках уголовного дела против вице-губернатора — председателя правительства Самарской области. По мнению экспертов, консервация стройки дорого обойдется областному ­бюджету.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Как утверждает Вячеслав Сонин, АО «Волга­трансстрой» готово отказаться от полученного аванса для стройки метро

Фото: vts-samara.ru Как утверждает Вячеслав Сонин, АО «Волга­трансстрой» готово отказаться от полученного аванса для стройки метро

Фото: vts-samara.ru

Генеральный директор АО «Волгатрансстрой» Вячеслав Сонин заявил в интервью самарскому филиалу «Царьграда», что компания приняла решение приостановить строительство «Театральной» за исключением переноса сетей и коммуникаций, об этом ВТС уведомил региональные власти. От полученного аванса, который, как утверждает Вячеслав Сонин, хранится на казначейском счете, компания якобы отказалась. «Платежки на перечисление аванса государственному заказчику мы все сдали»,— цитируются слова главы ВТС. Подтвердить все сказанное Вячеславом Сониным «Ъ» в пресс-службе компании отказались. Публикации интервью предшествовала серия обысков сотрудниками полиции и центрального аппарата ФСБ в самарских и московских офисах «Волгатрансстроя» в рамках уголовного дела в отношении бывшего вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова, которого подозревают в превышении должностных полномочий при строительстве станции самарского метрополитена «Театральная» (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

• Строительство 11-й станции самарского метрополитена «Театральная» началось в конце 2021 года. Для этого правительство РФ одобрило Самарской области инфраструктурный кредит на 10,4 млрд руб.

По версии следствия, первый вице-губернатор, действуя якобы в составе ОПГ, подписал в интересах ВТС документы об увеличении предельной стоимости строительства станции метро до 18,4 млрд руб., после чего был проведен очередной аукцион, победителем которого стала структура ГК «Волгатрансстрой», позже ей было выплачено 3 млрд руб. аванса. Виктор Кудряшов не признал вину.

По словам депутата Самарской губернской думы, члена комитета по строительству, транспорту и автомобильным дорогам Геннадия Говоркова, не только начало строительства, но и его консервация влекут за собой финансовые вливания из областного бюджета: «Я задавал вопрос, какая сумма раньше у нас вливалась на консервацию и расконсервацию при строительстве станции метро. В прошлые периоды для того, чтобы завершить строительство объекта, нужно было 800 млн руб., а для того чтобы законсервировать объект до следующего периода начала строительства — 400 млн руб. Это необоснованные затраты, которые мы не можем себе позволить, исходя из состояния бюджета». Как отмечает депутат, заложниками ситуации в первую очередь являются люди: «Те, кто проживает рядом со строительством метро. Те, кто остался или останется без привычного жилья, кто терпел и терпит все тяготы стройки: шум, отключение света, воды и тепла, пробки проезда мимо площадки и т.д. Ситуация похожа на тонущий корабль, когда каждый спасается как может и всем наплевать на людей, находящихся на борту корабля».

Как поясняет старший юрист практики недвижимости и строительства «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Валентин Каневский, ВТС действительно могло отказаться от аванса, так как, по всей видимости, строительство осуществлялось подрядчиком на собственные средства. Аналогичное мнение высказал адвокат фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле: «Для финансирования таких проектов, как правило, деньги выделяет казначейство, так как средства идут из федбюджета. Фактически из-за отсутствия каких-либо подписей или документов или по требованию надзорных органов казначейство может эти средства заморозить, при этом в соглашениях по таким подрядам допускается, что подрядчик может строить объект на свои средства и позже получать компенсации. Скорее всего, подрядчик имеет в виду, что он хочет взыскивать убытки с заказчика, и „сдача платежек“ означает подтверждение, что средства, предназначенные под этот проект, не расходовались им». Валентин Каневский также отметил, что подрядчики по государственным контрактам вправе приостанавливать работы только в случаях, предусмотренных гражданским законодательством и контрактом: «В частности, они вправе приостанавливать работы при обнаружении непригодности технической документации, полученной от заказчика, непредоставлении заказчиком материала или оборудования. Подрядчик освобождается от уплаты не­устойки по государственным контрактам, если докажет, что неисполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны».

Сабрина Самедова