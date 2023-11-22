Мораторий на оплату парковок ввели в Ижевске на время сильных снегопадов

В столице Удмуртии для пользователей платных парковок до конца этой недели установили мораторий на их оплату. Данная мера вводится на время интенсивных снегопадов. Как рассказал во «ВКонтакте» глава города Дмитрий Чистяков, после окончания снегопада и приведение парковок в нормативном состояние, вновь будет взыматься плата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Напомним, в Удмуртии до 23 ноября ожидается аналогичная погода. В регионе сохранится сильный снег, гололед и налипание мокрого снега, ледяной дождь и ухудшение видимости