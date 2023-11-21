Водителей в Удмуртии призывают быть особенно бдительными из-за снегопада

В Удмуртии вплоть до 23 ноября будет сильный снег, гололед и налипание мокрого снега, ледяной дождь и ухудшение видимости. Водителей просят быть особенно бдительными, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Напомним, из-за интенсивного снегопад дорожные службы и бригады ручного труда работают в усиленном режиме. На утро 21 ноября снежный покров в Ижевске достиг14 см, Можге — 13 см, Сарапуле —10 см. В Воткинске нападало 6 см снега, в Игре — 5 см.