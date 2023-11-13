УФАС оштрафовало Альфа-банк в Петербурге за нарушение закона о рекламе

АО «Альфа-Банк» оштрафовано за ненадлежащую рекламу. О вынесении штрафных санкций в отношении кредитной организации сообщили 13 ноября в УФАС по Санкт-Петербургу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

В антимонопольной службе уточнили, что на рекламу банка пожаловался житель Петербурга. Его в частности, не устроило рекламное предложение о кэшбэке 1% на бизнес-расходы, эквайринге за 1,39% или бесплатном РКО в Альфа-банке на полгода. «Такого больше нет нигде»,— гласило объявление.

В ходе рассмотрения дела комиссия УФАС установила, что реклама была направлена без согласия абонента. При этом она не содержит информации, «благодаря которой у клиента сформируется правильное представление о рекламируемой услуге».

В ведомстве также пояснили, что банк ввел в заблуждение потребителя, отразив только выгодные для него условия. При этом в объявлении не был указан срок действия кэшбэка в 1% и условие его получения, не указано, что бесплатное обслуживание на 180 дней возможно только при открытии расчетного счета на определенном пакете услуг и т.д.

В итоге рекламу признали ненадлежащей. В действиях АО «Альфа-Банк» признано нарушение ч. 7 ст. 5, ч. 1 ст. 18 и ч. 1 ст. 28 Закона о рекламе. Банку назначено административное наказание в размере 350 тыс. рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургское УФАС за ненадлежащую рекламу услуг также оштрафовало на 200 тыс. рублей «СовкомБанк».

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