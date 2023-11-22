Сервис Whoosh выплатит промежуточные дивиденды в 10,3 руб. за акцию

Акционеры кикшерингового сервиса Whoosh решили выплатить дивиденды за девять месяцев 2023 года в размере 10,3 руб. на акцию. Об этом говорится в материалах компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Общий размер выплат составит 1,14 млрд руб. Получатели дивидендов должны быть определены к 4 декабря. Голосование акционеров проходило в заочной форме.

Рекомендуемый размер выплат определяет совет директоров. Минимальный целевой уровень зависит от показателя чистого долга/EBITDA на последнюю отчетную дату консолидированной отчетности. Минимальный целевой уровень определяется в процентах от чистой прибыли за предшествующие отчетной дате 12 месяцев. Чистая прибыль Whoosh по МСФО в первом полугодии составила 1,3 млрд руб., показатель вырос больше чем в три раза. Выручка выросла на 62%, до 4,4 млрд руб., EBITDA — на 45%, до 2 млрд руб.

Леонид Уварчев