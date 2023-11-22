Присяжные признали виновным жителя Удмуртии в принуждении сына к нападению на врача

Коллегия присяжных заседателей признала виновным жителя Удмуртии, заставившего своего малолетнего сына нанести ножевые ранения врачу в приемном покое, виновным в совершении преступления. Снисхождения, по мнению присяжных, мужчина не заслужил. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Напомним, инцидент произошел в декабре 2021 года в приемном покое детской городской больницы №3. Мужчина заставил своего сына ударить врача, после чего скрылся с места преступления. В тот же день его задержали, при этом он оказал сопротивление и ударил полицейского. Мужчину обвиняют в покушении на убийство, вовлечении несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления и применении насилия к представителю власти (ч. 3 ст. 30 ч.1 ст. 105 УК РФ, ч. 4 ст. 150 УК РФ, ч. 1 ст. 318 УК РФ).

В настоящее время суду предстоит принять решение о юридической оценке действий подсудимого и назначить ему наказание.