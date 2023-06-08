Верховный суд Удмуртии отменил оправдательный приговор о покушении на убийство врача

Верховный суд Удмуртии отменил оправдательный приговор по делу о покушении на убийство врача, вынесенный ранее в суде первой инстанции в отношении мужчины, который в декабре 2021 года напал на медика и побудил своего 12-летнего сына ударить его ножом. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества республики. Апелляцию по ранее вынесенному приговору Ленинского районного суда Ижевска подал прокурор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии

Напомним, по версии следствия, в декабре 2021 года ранее судимый 45-летний ижевчанин в городской больнице высказал недовольство действиями дежурного врача при оказании медицинской помощи, ударил врача кулаком в лицо, а затем потребовал от своего двенадцатилетнего сына, чтобы тот ударил врача ножом. Подросток вонзил нож в туловище врача не менее трех раз, после чего действия отца и сына пресекли подоспевшие сотрудники больницы. Врач выжил благодаря своевременной медпомощи. Мужчина впоследствии ударил сотрудника полиции, который прибыл на его задержание в подъезд его дома.

В суде первой инстанции с участием присяжных мужчину признали виновными только по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), т.е. по его действиям в отношении полицейского. По этой статье его осудили на 4 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. При этом по по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления, совершенное родителем) подсудимый был оправдан, за ним признали право на реабилитацию.

Прокурор посчитал, что приговор был вынесен на основании противоречивого и неясного вердикта присяжных и обратился в суд апелляционной инстанции с представлением.

Судебная коллегия Верховного Суда Удмуртии отменила приговор и направила дело на новое рассмотрение в тот же суд, в ином составе суда.

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