Стоимость проезда в общественном транспорте Ростова повысится с 25 ноября

С 25 ноября в Ростове-на-Дону проезд в общественном транспорте подорожает, предупреждает пресс-служба администрации донской столицы.

Тариф на одну поездку на автобусе составит 34 руб. при оплате транспортной картой, 36 руб. при оплате банковской картой и 39 руб. — наличными деньгами.

Стоимость проезда в троллейбусах и трамваях составит 34 руб. за одну поездку, независимо от способа оплаты.

Льготы на проезд для пенсионеров, школьников, инвалидов сохраняются.

В настоящее время стоимость проезда в автобусах Ростова составляет 32 руб. при оплате наличными, 29 руб. при оплате транспортной картой или 30 руб. при оплате картой банка.

Ранее перевозчики, обслуживающие муниципальные маршруты в Ростове-на-Дону, предложили повысить тарифы на проезд до 50-52 руб. за поездку.

Анастасия Назарова