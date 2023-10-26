Перевозчики Ростова предложили повысить цену проезда до 50-52 рублей

Представители транспортных компаний Ростова-на-Дону предложили властям города повысить тарифы на проезд в общественном транспорте до 50-52 руб., сообщает пресс-служба администрации донской столицы.

По версии перевозчиков, повышение цен на проезд необходимо так, как существующие проблемы с нехваткой водителей на маршрутах не получится решить без повышения заработной платы.

«Ростовчане жалуются, что мало автобусов. Но у каждого из нас от 10 до 20% подвижного состава не выезжает из-за неукомплектованности водительским составом. Заработная плата привязана к тарифу»,— цитирует пресс-служба слова генерального директора АТП-5 Андрея Быкова.

Предложение перевозчиков будет рассмотрено, отмечает пресс-служба администрации. Также власти рассмотрят варианты социальной поддержки, способные привлечь водителей.

Анастасия Назарова