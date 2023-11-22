Оперштаб: в дома Анапы вода не заходила

В Анапе из-за обильных осадков оказались подтоплены восемь придомовых территорий. В дома вода не заходила, заявили в региональном оперштабе.

За четыре часа ночью 21 ноября на курорте выпала месячная норма осадков. Вода сейчас скапливается в низинах. В городе и прилегающих населенных пунктах работают мониторинговые группы.

Синоптики прогнозируют продолжение осадков в течение дня. Около 8:40 дождь в Анапе прекратился, но экстренное предупреждение продолжает действовать.

Вячеслав Рыжков

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram