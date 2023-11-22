Движение всех трамваев через узел «Тимирязева» в Ижевске полностью восстановили

В столице Удмуртии восстановили движение всех маршрутов через узел «Тимирязева», сообщает пресс-служба муниципалитета со ссылкой на данные «ИжГЭТ». Транспорт начал курсировать в 11:27.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Однако из-за сложных погодных условий интервалы движения могут быть увеличены. Пользователей общественного транспорта просят учитывать данную информацию.

Напомним, в Ижевске из-за повреждения контактной сети не было движения трамваев 10, 11, 12 маршрутов на участке от улицы Халтурина до улицы Ворошилова в обе стороны.