Прокуратура начала проверку из-за отсутствия отопления в многоэтажках Краснодара

Прокуратура Краснодарского края организовала проверку по фактам ненадлежащего отопления многоквартирных домов в Западном внутригородском округе Краснодара. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Информация о ненадлежащем предоставлении коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению жителям многоэтажек появилась в телевизионном сюжете. По данным ведомства, сейчас принимаются меры для восстановления прав пострадавших жителей. Результаты проверки поставлены на контроль прокуратурой края.

Ранее в СМИ появилось обращение краснодарцев к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Жители города боятся остаться зимой без отопления и электроэнергии из-за долгов УК перед ресурсоснабжающими организациями. Руководитель СКР поручил доложить о ходе доследственной проверки, организованной СУ СКР по Краснодарскому краю.

Татьяна Ручкина

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