В Петербурге решили развивать производственную зону «Обухово»

Правительство Санкт-Петербурга одобрило развитие производственной зоны «Обухово» на рабочем заседании губернатора города Александра Беглова с чиновниками, сообщили в пресс-службе комитета по градостроительству и архитектуре.

Благодаря усовершенствованию территории зона будет более привлекательной для будущих резидентов, а ее использование оптимизируется. Программа подразумевает расширение производственных мощностей стекольного предеприятия ООО «ЗАПСТРОЙКОМПЛЕКТ». Речь идет о модернизации технологических циклов производства и изменении конфигурации цеха завода.

За счет этой площадки в Петербурге будут выпускать востребованную на рынке большеформатную продукцию, которая представлена архитектурными стеклопакетами. На европейской части России у предприятия не будет аналогов среди других производств.

Помимо этого, на «Обухово» запланировано возведение новых корпусов и бытовых помещений для трех организаций, ведущих деятельность по обработке строительного металлопроката, выпуске строительных металлических конструкций и изделий. Появление новых площадей приведет к увеличению рабочих мест.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что компания из Москвы ООО «АМ Материалс» запустит в 2024 году в Петербурге производство самоклеящихся этикеток, гибкой упаковки и смежных товаров.

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