На Урале ГИБДД ищет свидетелей аварии, в которой пострадали семь человек

ГИБДД Режевского района Свердловской области ищет свидетелей и очевидцев аварии, произошедшей в четверг, 16 ноября, около 17:45 на 66 км трассы Екатеринбург — Реж — Алапаевск. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

По предварительным данным ГИБДД, 54-летний водитель за рулем микроавтобуса ГАЗ А63­R42 двигался в направлении от поселка Костоусово в сторону п. Озерный. На нерегулируемом перекрестке он не уступил дорогу Lada Largus, за рулем которого был 28-летний водитель, имеющий преимущество в движении.

В результате аварии водитель Lada погиб на месте. А также пострадали семь человек, в том числе ребенок.

«Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данному факту ДТП, видел момент дорожно-транспортного происше­ствия, обратиться по телефону: (34364) 3-23-61 или (02)»,— отметили в ГИБДД.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте