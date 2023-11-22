На Урале ГИБДД ищет свидетелей аварии, в которой пострадали семь человек
ГИБДД Режевского района Свердловской области ищет свидетелей и очевидцев аварии, произошедшей в четверг, 16 ноября, около 17:45 на 66 км трассы Екатеринбург — Реж — Алапаевск. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
По предварительным данным ГИБДД, 54-летний водитель за рулем микроавтобуса ГАЗ А63R42 двигался в направлении от поселка Костоусово в сторону п. Озерный. На нерегулируемом перекрестке он не уступил дорогу Lada Largus, за рулем которого был 28-летний водитель, имеющий преимущество в движении.
В результате аварии водитель Lada погиб на месте. А также пострадали семь человек, в том числе ребенок.
«Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данному факту ДТП, видел момент дорожно-транспортного происшествия, обратиться по телефону: (34364) 3-23-61 или (02)»,— отметили в ГИБДД.