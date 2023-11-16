На трассе Екатеринбург—Реж—Алапаевск в ДТП с микроавтобусом погиб человек

На 66 км трассы Екатеринбург — Реж — Алапаевск столкнулся легковой автомобиль Лада и микроавтобус Газель Некст. Как сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД, в результате аварии погиб один человек.

По предварительным данным ГИБДД, водитель микроавтобуса, двигаясь по 105 маршруту «п.Костоусово —п.Озерной», при выезде со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество и столкнулся с легковым автомобилем.

В результате аварии водитель Лады погиб на месте. Четырех пассажиров, которые находились в салоне микроавтобуса, осматривают медики.

На месте ДТП работают сотрудники следственно-оперативной группы местного ОВД, МЧС, СМП. По факту аварии проводится расследование.

Напомним, ранее на 197 км трассы Пермь — Екатеринбург Ачитского район столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии загорелась машина марки BMW, ее водитель пострадал.

Виталий Красиков

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